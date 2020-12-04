إنشاء 200 مدرسة جديدة بـ1,4 مليار جنيه بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية التعليم الفني، باعتباره النواة الأساسية فى تقدم الأمم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة وتوفير الأيدي الماهرة لسوق العمل لدفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى خطة المحافظة في التوسع في إنشاء المدارس الفنية والزراعية الجديدة، وتطويرها وتزويدها بكافة الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة.وأشار «آمنة» إلى انتهاء الأبنية التعليمية من تسليم مشروع إنشاء مدرسة وادى النطرون الثانوية الزراعية، على مساحة 19.5 فدان، وبتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه، وجارٍ فرش وتأثيث المدرسة لتدخل للخدمة.وفي ذات السياق، لفتت المهندسة هالة عبدالله، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالبحيرة، إلى أن المدرسة تضم عدد 17 مبنى، بالإضافة للأفنية والمساحات الخضراء والطرق الداخلية، على مساحة 26450 م2، حوالي 6 أفدنة و7 قراريط، وتم إنشاؤها على مستويات بمناسيب مختلفة مقسمة إلى 3 شرائح متساوية تقريبًا، يفصل بينها أسوار من الدبش، وذلك على النحو التالى:- مساحة مقام عليها مزرعة مجهزة ومؤسسة للزراعة وملحق بها مبنى الطلمبات وبئر المياه محاطة بأسوار مبانى من أربع جهات، بمساحة 11 فدانا، ومساحة خارجية مستقبلية غير ممهدة لاحتوائها على حفرة واسعة عميقة تم إحاطتها بأسوار شجر، بمساحة 2،5 فدان، و17 مبنى عبارة عن: مبنى الفصول والإدارة على مساحة 500 م2، مكون من خمسة أدوار، يحتوى على الفراغات، 15 فصلا دراسيا و3 معامل و2 صالة عمل ومجالات ومكتبة وكمبيوتر، وفراغ متعدد، ومكاتب إدارية، ودورات مياه للبنين وأخرى للبنات بطاقة استيعابية للطلاب تصل إلى 1000 طالب، و2 مبنى للحارس، و7 بوابات على الأسوار، و مبنى الجراج بمساحة 300 م2، يحتوى على 3 جراجات يسع كل واحد منها من 4 إلى 6 مركبات، و مبنى المخازن بمساحة 400 م2، يحتوى على 5 مخازن وحجرات إدارية ودورات مياه، ومبنى الوحدة المنحلية بمساحة 160 م2، يحتوى على معمل وحجرة للفرز وحجرة إدارة ومخزن ملحق أمام المنحل، ووحدات خشبية تعاريش للنحل بعدد 6 تعريشات بمساحة 30 م2 لكل وحدة، وأمام المبنى 2 حوض زهور كبير مساحة الواحد 20 م2 مزروعة بنباتات مزهرة، ومبنى المسجد بمساحة 80 م2 يسع 60 شخصا- مبانى الصوب الزجاجية عدد 2 صوبة مساحة الواحدة 80 م2، تحتوى على أحواض زرع سفلية مزروعة نباتات مزهرة وأحواض زرع علوية مجهزة لقصارى الزرع.وأشار المحافظ إلى أن العامين الماضيين شهدا إنشاء ٢٠٠ مدرسة جديدة تتجاوز تكلفتها ١.٤ مليار جنيه، تم استلام ١٠١ مدرسة، بتكلفة ٦٧١ مليون جنيه، وجارٍ العمل بعدد ٩٩ مدرسة أخرى بتكلفة ٧٢٩ مليون جنيه، وعمل الصيانة الشاملة لعدد ١٢٧ مدرسة بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية تقدر بـ١٥١ مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من عدد ٨٠ مدرسة، وجارٍ العمل بعدد ٤٧ مدرسة أخرى، منها ٤١ تعليم عام و٦ تعليم فني.وأكد المحافظ أن بداية العام الدراسى الحالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ تم دخول ٢٤ مدرسة جديدة للخدمة بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه، الأمر الذي سيسهم فى تطوير الأداء والحد من الكثافات وتقديم أفضل الوسائل والطرق التعليمية لأبنائنا الطلاب.