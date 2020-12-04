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محمد العسيري

حوادث

لخلافات مالية.. ضبط تاجر تسبب في مقتل سائق «توك توك» بالعمرانية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:07 م
جريدة الدستور
محمد عيسي
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تجرى النيابة العامة بمحافظة الجيزة تحقيقاتها فى واقعة اتهام تاجر بالتسبب فى مقتل سائق "توك توك" بمنطقة العمرانية، بسبب خلافات بينهما على قيمة الـ"توك توك" اشتراه المجني عليه من المتهم، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة أمام عقار في منطقة العمرانية، وتبين سقوطه من نافذة إحدى الشقق ومصرعه.

بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه يعمل سائق "توك توك"، نشب خلاف بينه وبين تاجر، حول سداد قيمة "توك توك" اشتراه المجنى عليه من التاجر، مما دفع الأخير لاستدراجه واحتجازه بالشقة، ولقى المجنى عليه مصرعه نتيجة سقوطه من النافذة، ووجّه أفراد أسرة المجنى عليه اتهاما للتاجر بالتسبب فى سقوطه، بعد الاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، ويجرى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، واستجواب المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

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