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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حاكم كاليفورنيا: الولاية فى طريقها للإغلاق

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:16 ص
جافين نيوسوم
جافين نيوسوم
وكالات
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قال حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، إن معظم سكان الولاية الذين يزيد عددهم عن 40 مليون شخص سيواجهون أوامر بالإغلاق في غضون أيام، وستكون الولاية بأكملها قيد الإغلاق بحلول منتصف ديسمبر.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، سيجري تنفيذ عمليات الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع على أساس المناطق حيث تنخفض سعة العناية المركزة لكل منطقة إلى أقل من 15%.

وقال نيوسوم إنه من المتوقع أن تنخفض طاقة أربع من أكبر خمس مناطق عن 15% في غضون أيام.

وسيؤدي الأمر إلى إغلاق جميع أماكن تناول الطعام في الهواء الطلق وداخل الأماكن المغلقة وكذلك الحانات وصالونات تصفيف الشعر بالكامل من بين الأعمال الأخرى غير الضرورية.

وقال نيوسوم إن الولاية تنصح جميع السكان بالامتناع عن أي سفر غير ضروري ابتداء من ال اليوم وستظل بعض المدارس مفتوحة وسيتم تقييد سعة متاجر البيع بالتجزئة إلى نسبة 20 %.

وقال نيوسوم: "إذا لم نتحرك الآن ستنفد قدرات نظام المستشفيات لدينا"، مضيفا أن "هناك ضوء في نهاية النفق".

وتابع: "هذه هي اللحظة الأكثر تحديا منذ بداية الجائحة".

بصفتها أكبر ولاية أمريكية، يبدو أن الإجراءات في كاليفورنيا ستكون أشد أوامر الإغلاق منذ أن تم رفع القيود المفروضة في مارس تدريجيا.

ونفذت بعض المناطق الرئيسية، بما في ذلك مقاطعة لوس أنجلوس، بالفعل أوامر مماثلة للصحة العامة وسط زيادة حالات الإصابة والوفيات بسبب بفيروس كورونا.

وشهدت الولايات المتحدة زيادة هائلة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأسابيع الأخيرة.

ووصل عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث تجاوز 100 الف حالة، بينما توفي أكثر من 275 الف أمريكي بسبب المرض.

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