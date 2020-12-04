بايدن يعلن «خبرًا سارًا» بشأن كورونا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن لقاح كورونا سيوزع بشكل عادل ومجاني على كل الأمريكيين.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال بايدن إن اللقاح وبمجرد أن يصبح جاهزا بعد الموافقة عليه، "سنعمل أنا وكمالا هاريس على ضمان توزيعه بشكل عادل وفعال ومجاني على كل أمريكي".وقد توقع كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، هذا الأسبوع، أن يتمكن أي أمريكي سليم يريد لقاحا ضد فيروس كورونا، من الذهاب إلى صيدلية والحصول عليه بحلول أبريل، لكن التحدي سيكون إقناع عدد كاف من الناس بعدم تأجيله.وحذر فاوتشي سابقا، مما أطلق عليه اسم "مقاومة التطعيم"، وهو امتناع نسبة عالية من السكان عن تلقي لقاح كورونا.وأوضح أن القضاء على الجائحة يعتمد على عاملين مهمين، وهما فاعلية اللقاح، ومدى إقبال الناس عليه، من أجل تشكيل مناعة مجتمعية كاملة.وفي حين أن اللقاح لا يزال بعيدا عن متناول غالبية الأميركيين، فإن موظفي الرعاية الصحية والمقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل، سيتمكنون من تلقي الجرعات الأولى عندما تصبح متاحة، وفق توصيات لجنة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء.ويقول الأستاذ المحاضر في جامعة "تافتس" في بوسطن، وائل الحسامي، لـ"سكاي نيوز عربية" إن "مقاومة التطعيم من قبل المجتمعات تضعف كلما أثبتت اللقاحات فعاليتها".وأكد أن "القضاء على الوباء بشكل مؤثر يحتاج إلى تطعيم أكثر من 50 بالمئة من سكان المجتمع على الأقل"، إذ أن نسبة أخرى من السكان أصيبت بالفيروس.