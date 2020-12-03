142 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 142 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.ونقلت الإذاعة الموريتانية، اليوم الخميس، عن بيان لوزارة الصحة، أنه وبعد إجراء 1129 فحصا تم تسجيل 142 إصابة مؤكدة، وتعافي خمسة مصابين، ووفاة مصابين.وأضاف المصدر أنه بذلك بلغ إجمالي الإصابات 9005، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء 7985 حالة، ووصل إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 181 وفاة.