بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.29%

أغلق مؤشّر بلوم إنفست لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت اليوم على تراجع بنسبة 0.29% أي ما يعادل نقطة واحدة، ليغلق عند مستوى 602.96 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 198 ألفًا و888 سهمًا، بقيمة مليون و338 ألفا و708 دولارات أمريكية، نفذت من خلال 44 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و160 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و178 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.