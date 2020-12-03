البرازيل: 7.7% نموًا بالاقتصاد الوطني في الربع الثالث من 2020

أعلن المعهد الوطني للإحصاء في البرازيل، اليوم الخميس، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 7.7% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن هذا النمو يمثل أقوى نتيجة ربع سنوية محلية في البرازيل خلال ربع قرن، لكنها كانت أقل من المتوقع بالتزامن مع الإنفاق التحفيزي المكثف.واستطردت الشبكة أن النشاط الاقتصادي في البرازيل على الرغم من ذلك لم يصل بعد إلى المستوى الذي كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا.وكانت وزارة الاقتصاد البرازيلية قد توقعت مسبقًا نموًا بنسبة 8.3%.