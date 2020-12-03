في عيدهم.. «معلومات الوزراء» يكشف ماذا قدمت الدولة لذوي الإعاقة؟

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن ذوي الإعاقة يتأثرون بتداعيات جائحة فيروس كورونا أكثر من غيرهم، موضحا أن حوالي 50% منهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الصحية، كما أنهم الفئة الأكثر عُرضة للبطالة حول العالم.وتابع المركز في تدوينه له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أنه في هذا الصدد يأتي احتفال هذا العام تحت شعار «إعادة البناء بشكل أفضل» باعتبار أن معظم الأفراد سيعانون خلال وقت ما من حياتهم من إعاقة مؤقتة أو دائمة، ورغم ذلك يوجد عدد قليل من الدول التي تتوافر فيها آليات تلبي حاجات ذوي الإعاقة بشكل كبير.وأضاف أنه في ضوء جهود الدولة في تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم، تم تأسيس صندوق «عطاء» الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة، بتخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، و20 مليون جنيه من وزارة الأوقاف، ففي مجال الرعاية الاجتماعية، حصل 749 ألف شخص على مزايا الدعم النقدي خلال العامين الماضيين، وفي مجال الصحة، تم توفير 354 طرفًا صناعيًّا لذوي الإعاقة، وفي مجال التعليم، تمت طباعة 155 ألف كتاب مدرسي للصم وضعاف السمع والمكفوفين، وتدريب 26 ألفًا و317 معلمًا على التعامل مع ذوي الإعاقات بمدارس الدمج، ورياضيًا، تم تنظيم 32 بطولة رياضية لذوي الإعاقة وأصحاب الهمم.