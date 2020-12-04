رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 ديسمبر 2020 الموافق 19 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إجراء 404 فحوصات لتعاطى سائقى الحافلات المدرسية المواد المخدرة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:49 ص
سائقي الحفلات المدرسية
سائقي الحفلات المدرسية
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها، عبر اللجان المشكلة بمختلف مديريات الأمن بالتعاون مع الجهات المعنية، للمرور على المدارس والقيام بفحص سائقى الحافلات المدرسية؛ للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة، وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها فى قانون المرور، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع السائقين والمشرفين لتوعيتهم بخطورة تعاطى المواد المخدرة.

وأسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات (القاهرة – الإسكندرية - الجيزة – البحيرة – الفيوم – دمياط – الغربية – القليوبية – الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية – البحر الأحمر – بنى سويف – سوهاج – المنوفية – بورسعيد)، عن استهداف 39 مدرسة بإجمالى فحص 404 حالات تبين عدم وجود حالات إيجابية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالى أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال المكافحة الفاعلة لمجابهة تعاطى المواد المخدرة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها، خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى أتوبيسات المدارس، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أرواح طلبة المدارس.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21.. أسعار الذهب الخميس 3-12-2020

هذيان سياسي أم خلل نفسي.. «الإخوان» تحطم نظريات «المنطق» بمهاترات جديدة ضد «الخارجية»

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

الصحة: 19 وفاة و432 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

حجز قضية مستريح الفاكهة لجلسة ٦ يناير للحكم فى دمياط

image description

الكشف على 2100 مواطن في قافلة طبية بقرية جمصة بدمياط

image description

نجوم الفن على السجادة الحمراء في عرض فيلم «غزة مونامور» بالقاهرة السينمائي

image description

محافظ أسيوط يناشد مقدمي التصالح بسرعة سداد الـ 25% قبل نهاية العام

image description

محافظ أسيوط: ربط المراكز التكنولوجية ببوابة خدمات المحليات بالإنترنت

الأكثر قراءة

شاب يفضح فتاة ليلة زواجها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

أول تحرك من الأجهزة الأمنية في واقعة «فيديو سماح»

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 4-12-2020

آلام الظهر المستمرة علامة تحذيرية للإصابة بالسرطان

أتلتيكو مدريد يعلن تعافى سواريز من كورونا

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 4-12-2020

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إنعام محمد على والدراما الاجتماعية
د. محمد عفيفي
مارادونا.. الكرة بين الوطنية والعولمة
جمال طه
كيف واجهت مصر عدائيات سد النهضة؟
ماجد حبته
تكريم سكارليت جوهانسون!
المزيد

الثقافة

من «الجلاشة» حتى «التحفيل».. مفردات الحارة المصرية لإهانة الخصم

الأحد.. الشاعرة الليبية نعمة الفيتورى بنادى أدب بنها

اليوم.. أولى محاضرات المايسترو هشام جبر بقصر المانسترلى

اتحاد الكتاب يرفض الوصاية والحجر على الإبداع