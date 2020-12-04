إجراء 404 فحوصات لتعاطى سائقى الحافلات المدرسية المواد المخدرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها، عبر اللجان المشكلة بمختلف مديريات الأمن بالتعاون مع الجهات المعنية، للمرور على المدارس والقيام بفحص سائقى الحافلات المدرسية؛ للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة، وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها فى قانون المرور، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع السائقين والمشرفين لتوعيتهم بخطورة تعاطى المواد المخدرة.وأسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات (القاهرة – الإسكندرية - الجيزة – البحيرة – الفيوم – دمياط – الغربية – القليوبية – الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية – البحر الأحمر – بنى سويف – سوهاج – المنوفية – بورسعيد)، عن استهداف 39 مدرسة بإجمالى فحص 404 حالات تبين عدم وجود حالات إيجابية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالى أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال المكافحة الفاعلة لمجابهة تعاطى المواد المخدرة.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها، خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى أتوبيسات المدارس، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أرواح طلبة المدارس.