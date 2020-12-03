«نجم الزمالك الجديد».. هاشتاج «#أمير_عادل» يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج #أمير_عادل منصة التواصل الاجتماعي عبر تويتر، بعد 9 ساعات من توقيع اللاعب أمير عادل الدنماركي صاحب الأصول المصرية على عقود انتقاله لصفوف الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة.يشار إلى أن أمير عادل الدنماركي صاحب الأصول المصرية والشهير بألكسندر ياكوبسن، وقع فى الساعة الـ9 صباحا من اليوم الخميس على عقود انتقاله لصفوف الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة خلال فترة الانتقالات الحالية بعدما اتفق الطرفان على كافة البنود التعاقدية.حيث قالت مغرد، المشاهد "على المستوى الشخصي الفرحة فرحتين بأمير عادل.. فرحان جدا إننا جبنا لاعب مميز بإذن الله.. وإننا عندنا لاعب هيلعب على أوباما ويرحمنا منه شوية.. شكرا للعين اللي جابت زيزو وجابت أمير.. انتم الأساس".وغرد البابي ساس، "رسميًا #امير_عادل زملكاوي.. شكرا شيكا اللي أنقذه في آخر لحظة قبل ما يوقع لبيراميدز شكرا عبدالحليم اللي ضغط على الكيوت أيمن يونس.. يا ريت نكمل دونجا مهم جدا جدا بكري أو أحمد أيمن واحد فيهم ضروري.. أنا مش مع التعاقد مع الدوج أحمد الشيخ صاحب مقولة مضيت للزمالك رب العرش نجاني".وعلق محمد كاتنجو، "#عارف الشخص اللي يكون بيحب الكيان علامة النصر من غير مقابل داعم مش منتظر منصب ممنا واحد حاسس بينا قلب أحمر الغالي ابن الغالي.. #كابتن عيد عبد الملك اللي خلف ممتش فعلا رحمت الله كابتن عيد أيدٍ مطوية وشكرا يا أخطر خطير عل مجهودك ".وكتب طارق نبيل "إن شاء الله يكون إضافة قوية.. وجايز لا المهم أنه مضى مع الزمالك لأن دا بيدي انطباع ان الزمالك بخير ويطمنا شويه.. #امير_عادل فضل تفعيل العقود الموجودة".وعلق ميدو عصام "#امير_عادل الشيء الوحيد الي مطمني هوا وجود عبد الحليم علي راجل مافيش خلاف عليه ديما ف وسط الضلمة تلاقي النور مبروك عليك الزمالك يا أمير".وعلق رزق، "صفقة أمير عادل صفقة محدش فينا يقدر يحكم بنجاحها أو فشلها لكن ده تقريبا فى كل الصفقات.. ياما لاعيبة جات بتوقعات عالية ومقدمتش حاجة والعكس!.. مميزات الصفقة أنها ببلاش ولاعب جاى من أوروبا يعنى متأسس بدنى كويس وزملكاوى وانت ليك تجربة ناجحة بنفس الظروف مع #زيزو".