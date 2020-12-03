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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب في هونج كونج يعلن دخوله المنفى الاختياري بالدنمارك

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 06:11 م
النائب البارز في
النائب البارز في هونج كونج، تيد هوي
وكالات
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أعلن النائب البارز في هونج كونج، تيد هوي، اليوم الخميس، أنه سيدخل منفاه الاختياري في الدنمارك في
نهاية زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى البلاد لحضور مؤتمر.

وأعلن هوي في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك انسحابه أيضًا من الحزب الديمقراطي المنتمي لتيار يسار الوسط، قائلًا عن قراره بمغادرة هونج كونج: "لا توجد كلمات تفسر ألمي ويصعب كبح الدموع".

يأتي إعلان هوي بعد ساعات من حبس قطب الإعلام في هونج كونج جيمي لاي بتهمة مزعومة بالاحتيال، وبعد يوم واحد من الحكم على الناشط جوشوا وونج بالسجن لأكثر من عام بتهمة تنظيم احتجاج والمشاركة فيه.

وقال هوي، الذي يواجه هو نفسه عددا من التهم لمشاركته في الاحتجاجات والصراعات داخل المجلس التشريعي لهونج كونج: "منذ مغادرتي هونج كونج سمعت أنباء عن سجن المزيد والمزيد من أصدقائي والمقاتلين من أجل الحرية".

واعترض هوي بشدة على سيطرة بكين الشديدة على المدينة من خلال قانون الأمن القومي الجديد.

وكتب قبل أن يوضح أنه لن يتقدم بطلب للحصول على اللجوء السياسي في الدنمارك: "منذ الموافقة على قانون الأمن القومي سقطنا في ظلام استبداد الحزب الشيوعي الصيني"، ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيسمح له بالبقاء وعلى أي أساس قانوني.

وكتب هوي: "وطني الوحيد هو هونج كونج ولذا لن أتقدم بطلب للحصول على اللجوء في أي بلد".

وأضاف: "سأنتظر اليوم الذي يمكنني فيه العودة إلى الوطن بينما تقرع أجراس الحرية في هونج كونج حرة.. تحيا هونج كونج، الثورة الآن!".

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