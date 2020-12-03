استئصال ورم «ضخم» من سيدة تجنبت الفحوصات خشية كورونا

عثر أطباء في إيطاليا على ورم ضخم في جسم سيدة، 64 عامًا، تجاهلت إجراءات الفحص الطبي خشية أن تصيبها عدوى فيروس كورونا.واستأصل الجراحون من منطقة الحوض والبطن كتلة يبلغ قطرها 70 سنتيمترا، ووزنها 20 كيلوجراما، حسبما ذكر مستشفى كارداريلي في مدينة نابولي، اليوم الخميس.وأوضح جيوفاني فيناريتشي، كبير جراحي المستشفى، أن "المريضة كانت خائفة للغاية من كوفيد، لذا تجنبت جميع الفحوصات، رغم ظهور أعراض عليها".وأضاف فيناريتشي: "على مدار أشهر، ازداد حجم الورم أكثر فأكثر، حتى أقنعت المرأة نفسها أخيرا بزيارة طبيب أمراض النساء"، حيث كشف التشخيص إصابتها بالسرطان.وتكللت العملية بالنجاح، وعادت المريضة إلى منزلها رفقة أسرتها، وفقا للمستشفى.. وقال فيناريتشي: "كل شيء تم بأفضل شكل ممكن".