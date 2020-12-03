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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدعوى مكافحة «داعش».. تركيا تعتقل عشرات المواطنين من منازلهم

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:26 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن الشرطة التركية اعتقلت عددًا من المواطنين من مدينة إسطنبول، في حملة مداهمات لمنازلهم فجر اليوم الخميس، بدعوى مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، في نسختها التركية، نفذت فرق شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول عمليات أمنية على منازل الأتراك، وحملة مداهمات واسعة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن العملية التي جرت بإسناد من القوات الخاصة، أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم، فضلا عن وثائق تنظيمة، ومواد رقمية.

واعتقلت السلطات التركية، أمس، 18 شخصًا في العاصمة أنقرة، بزعم وجود صلات بينهم وبين تنظيم «داعش»، بعد أن شنت القوات التركية عملية أمنية ضد 20 شخصًا.

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