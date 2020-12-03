السيطرة على حريق في شقة سكنية بمنطقة المرج

نجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المرج دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكنى بمنطقة المرج، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.