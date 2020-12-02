رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: ارتفاع جديد في الكهرباء المولدة والمنازل في المقدمة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:15 م
الكهرباء
الكهرباء
أميرة ممدوح
طباعة
واصلت كميات الكهرباء المولدة ارتفاعاتها لتسجل 20 ميجا.و.س خلال شهر أغسطس الماضى مقابل 19.5 ميجا.و.س خلال يوليو الماضى، فيما بلغ حجم الكهرباء المستخدمة 13.4 ميجا.و.س خلال أغسطس 2020 مقابل 12.6 ميجا.و.س خلال يوليو 2020، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

واستحوذ قطاع الاستخدامات المنزلية على النصيب الأكبر من الكهرباء المستخدمة بنسبة 43.3% بقيمة 5.8 ميجا.و.س خلال شهر أغسطس الماضى، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.4% بقيمة 3.4 ميجا.و.س، ثم قطاع مرافق عامة وجهات حكومية بنسبة 12.7% بقيمة 1.7 ميجا.و.س.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل دهس ابن وزير سابق لشاب على طريق الواحات (صور)

ننشر صورة «ابن الوزير» المتهم بدهس شاب على طريق الواحات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

إخلاء سبيل المتهمين بواقعة التنمر على شيكابالا في الأقصر

الصور

image description

رقص حلمي والسقا مع تامر حسني خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

image description

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. نجوم الفن يتألقون

image description

رئيس جامعة دمياط يشهد نهائي دوري الجامعة لكرة القدم

image description

انعقاد اللجنة الدائمة لمناقشة أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» تنفي انتشار فيروس كورونا بالمدارس

الأكثر قراءة

أول ظهور تلفزيوني لـ«فتاة سقارة»: «آسفة جدا لوزارة الآثار»

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

«زعمت أنه تحرش بها».. استبعاد معلمة أجبرت طالبًا على مسح حذائها

إنفوجراف

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

روائع الطبيعة في خطر بسبب التغيّر المناخي

الأمم المتحدة: 2020 هي إحدى السنوات الثلاث الأعلى حرارة

المحظوظات دائمًا.. مكملات الفيتامينات تحمي النساء من «كورونا»

الصليب الأحمر: حشد أكثر من 200 ألف متطوع خلال جائحة كورونا

أيام زمان

صور نادرة للفنانين في مدرجات الأهلي والزمالك

ختام زيجاتها من شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية.. حكايات مديحة يسري

وسام ذهبي من الملك.. حكاية مكتشف الكوليرا الذي طلب إلغاء القبلات في السينما

«بص شوف.. حمادة عمل لك ايه».. حكاية هتاف الجماهير لـ حمادة إمام

مقالات الرأي
ماجد حبته
ابن القرضاوى.. شابه أباه
خالد عكاشة
أردوغان أمام بيع تركيا بالقطعة
صفوت البياضي
رسالة التعليم المقدسة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «2»
المزيد

الثقافة

لتوثيق حسابات «فيس بوك».. لماذا تقرأ أخبارًا مزيفة عن كتاب مجهولين؟

سعاد سليمان: أحلم بكتابة رواية عن السيدة عائشة لكني خائفة (حوار)

وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات دورة مهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء.. مناقشة رواية «الليلة الأخيرة في حياة محمود سعيد» بمركز الحرية