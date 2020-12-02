الإحصاء: ارتفاع جديد في الكهرباء المولدة والمنازل في المقدمة

واصلت كميات الكهرباء المولدة ارتفاعاتها لتسجل 20 ميجا.و.س خلال شهر أغسطس الماضى مقابل 19.5 ميجا.و.س خلال يوليو الماضى، فيما بلغ حجم الكهرباء المستخدمة 13.4 ميجا.و.س خلال أغسطس 2020 مقابل 12.6 ميجا.و.س خلال يوليو 2020، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.واستحوذ قطاع الاستخدامات المنزلية على النصيب الأكبر من الكهرباء المستخدمة بنسبة 43.3% بقيمة 5.8 ميجا.و.س خلال شهر أغسطس الماضى، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.4% بقيمة 3.4 ميجا.و.س، ثم قطاع مرافق عامة وجهات حكومية بنسبة 12.7% بقيمة 1.7 ميجا.و.س.