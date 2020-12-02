مباحثات بين «وليامز» وعقيلة صالح بشأن الحوار السياسي الليبي

بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح آخر مستجدات الأزمة.وأكد الطرفان خلال اتصال هاتفي اليوم، ضرورة الإسراع في التوافق في لجنة ملتقى الحوار السياسي الليبي لإنهاء حالة الانقسام والمضي قدمًا لإجراء الانتخابات، وفق بيان للبعثة الأممية إلى ليبيا.وأكدت الأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم وجود نحو 20 ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، معتبرة أن هذا الأمر انتهاك مروع للسيادة الليبية.وحذرت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، خلال كلمة لها بالجولة الثالثة من الحوار السياسي، أطراف الحوار الليبي من التقاعس وعرقلة جهود الحل السياسي.وكشفت مبعوثة الأمم المتحدة عن أن هناك أطرافا تواصل إدخال السلاح إلى ليبيا وهذا ليس في مصلحة البلد.