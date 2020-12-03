مواعيد القطارات اليوم الخميس 3-12-2020 تعرف على مواعيد قطارات الصعيد

موعد قطار رقم 1143 اليوم الخميس 3-12-2020 - مميز



يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.



موعد قطار رقم 935 اليوم الخميس 3-12-2020 - مكيف



يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.



موعد قطار رقم 1935 اليوم الخميس 3-12-2020 - مكيف



ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.



مواعيد القطارات المميزة الخميس 3-12-2020: موعد قطار رقم 956 اليوم الخميس 3-12-2020 - مختلط



يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.



موعد قطار رقم 954 اليوم الخميس 3-12-2020 - مختلط



يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.



موعد قطار رقم 966 اليوم الخميس 3-12-2020 - مختلط



يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.



موعد قطار رقم 586 اليوم الخميس 3-12-2020 - مختلط



ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.



موعد قطار رقم 948 اليوم الخميس 3-12-2020 - مختلط



يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.



موعد قطار رقم 662 اليوم الخميس 3-12-2020 - ركاب



يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.



موعد قطار رقم 268 اليوم الخميس 3-12-2020 - ركاب



يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.



موعد قطار رقم 1116 اليوم الخميس 3-12-2020 - مكيف



يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.



موعد قطار رقم 12 اليوم الخميس 3-12-2020 - مميز



يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.

تقدم هيئة السكك الحديد مواعيد القطارات بشكل يومي فى القاهرة وجميع المحافظات، وذلك مع الحفاظ على الإجراءات الإحترازية للحد من كورونا.وتكشف لكم « الدستور » في تقريرها اليومية عن مواعيد القطارات اليوم الخميس 3-12-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي: