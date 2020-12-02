مخرج «ما وراء الطبيعة»: سعيد بردود الأفعال.. و«برة المنهج» مفاجأة

قال المخرج عمرو سلامة، إنه سعيد بردود الفعل على مسلسله الأخير "ما وراء الطبيعة"، من بطولة أحمد أمين الذي عرض على منصة نتفليكس.وأضاف سلامة، لـ"الدستور"، خلال تواجده بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه يواصل حاليا تصوير فيلمه الجديد "برة المنهج" بطولة ماجد الكدواني وعدد من النجوم وأنه سيكون مفاجأة وسيكون لايت دراما.المهرجان يقام هذا العام بمشاركة 83 فيلما، بينها 15 بمسابقته الرسمية، كما يشارك 17 فيلما قصيرا، وبتمثيل دولي 48 دولة.ويشهد المهرجان عرض 13 عرضا عالميا، 7 أفلام في عروضها الدولية الأولى، 52 فيلما على مستوى العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.