جامعة القناة تفوز بجائزة مكتب «جايكا مصر»

هنأ الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، المشرف العام على مكتب الجايكا بجامعة قناة السويس وفريق عمل المكتب، لحصوله على جائزة مكتب الجايكا بمصر.وأعلنت ماجدة هجرس حصول فريق مكتب الجايكا بالجامعة، برئاسة الدكتورة سهى يونس على "جائزة مكتب جايكا مصر"، تقديرًا لمساهمتهم القيّمة في أنشطة جايكا وتعاونهم المخلص والمستمر مع المكتب.ومن المنتظر أن يقوم الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر أومورا يوشيفومى بتسليم الجائزة والشهادة لفريق الجامعة.