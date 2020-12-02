إيمان السيد تتعاون من جديد مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان 2021

تعاقدت الفنانة إيمان السيد رسميًا، للانضمام لفريق عمل مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان لعام 2021 المقبل.وتجدد التعاون بين إيمان السيد وياسمين عبدالعزيز للعام الثاني على التوالي، بعدما تعاونا معًا في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا رغم المنافسة الشرسة التي شهدها الموسم الرمضاني الماضي."اللي مالوش كبير" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، حيث قررت الشركة المنتجة بدء تصويره منتصف شهر ديسمبر الجاري، ويعد التعاون الثاني بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، ومن المفترض أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن أسماء صناع العمل بالكامل.