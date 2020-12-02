الكوراني يثمن مواجهة الإسكندرية «سناتر الدروس» للحد من كورونا

ثمن النائب السكندري بمجلس النواب محمد الكوراني، دور محافظة الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف فى مواجهة سناتر التعليم، للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيدا بنجاح حى شرق الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع، بإغلاق 4 مراكز تعليمية في نطاق دائرة رمل أول، بالتنسيق مع إدارة شرق التعليمية، وهذا في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا واتباعًا لقرارات مجلس الوزراء.وقال الكوراني، في بيان اليوم، إنه يجب على جميع الأجهزة المختصة على مستوى الجمهورية وليس داخل محافظة الإسكندرية،أان تقوم بدورها فى تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين للتعليمات والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا، خاصة بعد الانتشار الكبير لهذا الفيروس فى العديد من دول العالم، وأيضا لمساندة ودعم الجهود الجبارة للدولة المصرية بداية من مؤسسة الرئاسة لمواجهة فيروس كورونا.وكان حى شرق الإسكندرية قد أشار إلى أن لجنة الغلق نفذت (4) قرارات غلق صادرة بأرقام (1) و(2) و(3) و(4) لعام 2020م لمخالفتهما تنفيذ قرار مجلس الوزراء وضبط عدد كبير من الطلبة في هذه السناتر، وتم تشميعها جميعًا.وتم غلق 4 سناتر تعليمية، الأول كائن في بجوار مدرسة الزهراء الخاصة المتفرع من شارع أبوقير، والثاني كائن في منطقة شدس، والثالث كائن في شارع ابو عبيدة ابن الجراح، أما الأخير كائن في 225 محطة ترام شدس.وكانت الإسكندرية اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ والمتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وعدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، ومتابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.