وزير الإنتاج الحربي: نُسخر إمكانياتنا لتذليل تحديات التأمين الصحي الشامل

أعرب المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة لنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يتم على المستوى القومي.وأكد الوزير "مرسي" تسخير كل الإمكانيات لنجاح تطبيق التأمين الصحي الشامل وتذليل كل التحديات التي قد تواجه العمل بالمنظومة الجديدة.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة الصحة والسكان للتأكيد على أهمية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعات الصحة خاصة منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال التعاقدات مع الشركات المنفذة لمشروع نظام التحول الرقمي والميكنة للمنظومة وفقًا للبروتوكول الموقع بين كل من وزارات (الصحة، والإنتاج الحربي، والاتصالات)، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، والدعم الكامل واللامحدود لتطبيق مشروع "الميكنة" بأعلى جودة وفقًا للمعايير العالمية والمعدلات الزمنية المحددة.