أرباح سيلز فورس دوت كوم تتجاوز التوقعات

أعلنت شركة خدمات الحوسبة السحابية الأمريكية سيلز فورس دوت كوم اليوم، ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي بما يتجاوز التوقعات.وذكرت الشركة أن أرباح الربع الثالث بلغت 08ر1 مليار دولار بما يعادل 15ر1 دولار للسهم الواحد مقابل 110 ملايين دولار بما يعادل 12ر0 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وبلغت أرباح الشركة بعد حساب المتغيرات الموسمية واستبعاد البنود غير المتكررة 64ر1 مليار دولار بما يعادل 74ر1 دولار لكل سهم، في حين كان المحللون يتوقعون أن تكون هذه الأرباح 75ر0 دولار لكل سهم.وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث إلى 42ر5 مليار دولار مقابل 51ر4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.