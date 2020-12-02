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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 2-12-2020 فى البنوك المصرية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:50 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الأربعاء 2-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، تراجع سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي والبنك المركزي المصري، مقابل استقرار سعر اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس وبنك التنمية الصناعية.

سعر اليورو فى البنوك اليوم الأربعاء 2-12-2020

تراجع سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.82، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.82، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.78، وفي بنك كريدي أجريكول انخفض سعر اليورو أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.81.
سعر اليورو اليوم
وفي بنك عودة سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.78، كما تراجع سعر اليورو في البنك الاهلي اليوناني ليسجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.77، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.89، كما بلغ سعر اليورو في بنك مصر للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.76.

أسعار اليورو اليوم

وفي البنك الاهلي المصري استقر سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.80، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.82، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.81، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الاهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.82، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.83.

وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيه 18.83، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.82، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.78، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.82، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.82، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.82.

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