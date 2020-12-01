نائبة بايدن: الولايات المتحدة تعاني من أزمة جوع بسبب كورونا

أكدت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن الولايات المتحدة تعاني من أزمة جوع بسبب تفشي وباء كورونا "كوفيد-19".وقالت هاريس خلال خطابها مساء الثلاثاء، خلال تقديم الفريق الاقتصادي لإدارة جو بايدن، إن الأمريكيين يستحون قادة يعالجون أوجه عدم المساواة الهيكلية في الاقتصاد الأمريكي ويقدمون الإغاثة لإعادة البناء بشكل أفضل.وأكدت هاريس في خطابها أن الفريق الاقتصادي لإدارة بايدن يتعهد ببناء اقتصاد يتمتع فيه كل فرد بإمكانية الحصول على حد أدنى مرتفع للأجور، ورعاية صحية منخفضة التكلفة، وإجازة عائلية مدفوعة الأجر، وكذلك إجازة مرضية مدفوعة الأجر.وكان وزير العدل الأمريكي أكد في وقت سابق اليوم أن انتخابات الرئاسة لم تشهد تزويرا يغير من النتيجة في شيء والتي أكدت فوز جو بايدن.