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حوادث

مستشار قانوني يكشف سبب إخلاء سبيل سلمى الشيمي بكفالة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:18 م
سلمى الشيمي
سلمى الشيمي
حسام التمساح
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كشف المستشار إسماعيل بركة، المحامي بالنقض، أن قرار إخلاء سبيل سلمى الشيمي والمصور بكفالة 500 جنيه جاء كون الشيمي لم ترتكب جريمة خدش حياء بالعلانية، واستخدمت النيابة حقها في عدم إحالتها إلى المحاكمة، وقررت إخلاء سبيلها بغرامة مالية فقط.

ورصدت الأجهزة الأمنية مجموعة صور الفتاة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفحصتها شرطة السياحة والآثار لموديل ترتدي ملابس تحمل الطابع الفرعوني بجوار هرم سقارة.

وأشارت مصادر أمنية إلى مراجعة كاميرات المراقبة، لتحديد موعد دخول الفتاة للمنطقة ومناقشة قوة التأمين في ذلك التوقيت حول التقاطها تلك الصور، كما تم إجراء تحريات موسعة بالتنسيق مع مباحث الجيزة للوصول إلى هوية المصور.

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إخلاء سبيل سلمى الشيمي والمصور

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