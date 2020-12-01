السعودية ردًا على إيران: «الاغتيالات ليست سياستنا وفقدنا الكثير بسببكم»

أكد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، اليوم الثلاثاء، أن الاغتيالات سياسة لا تقرها المملكة بأي شكل من الأشكال وليست من سياستها.جاء ذلك في تصريحات للجبير عبر حسابه على موقع تويتر، ردًا على اتهامات إيرانية بتورط السعودية في حادث اغتيال محسن فخري زادة العالم النووي، المسؤول البارز بوزارة الدفاع الإيرانية.وقال الجبير: "يبدو أن اليأس دفع وزير خارجية إيران جواد ظريف لإلقاء أي لوم على المملكة واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران".وسخر الجبير من التصريحات قائلًا إنه في حال حدوث زلزال أو فيضان في إيران ستتهم المملكة بالتسبب به أيضًا.وأضاف الوزير السعودي مخاطبا ظريف: "نحن عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 197، ويمكنك أن تسألنا وتسأل دولًا عديدة وستعرف".كما أكد الجبير أن المملكة فقدت العديد من مواطنيها بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني.