كسر ماسورة مياه بشارع كورنيش النيل في الأقصر

تنفذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، حاليا أعمال إصلاح كسر خط مياه بشارع كورنيش النيل، أمام معدية الأهالي بوسط مدينة الأقصر، مما أدى إلى غرق الشارع وغلقه أمام حركة مرور السيارات.وأوضح وليد الإدفاوي، مسئول بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشركة المياه، حقيقة الواقعة، مشيرا إلى انقلاب سيارة "بامب" كبيرة بشارع كورنيش النيل أمام معدية الأهالي أدى إلى كسر وانفجار خط مياه، حيث تم غلق الشارع وجار الإصلاح، حيث تحركت كافة سيارات المسح لسحب المياه.وأهابت الشركة، بالمواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 - 0952282406 -0952284116 - 01147999752 في حالة الطوارئ.