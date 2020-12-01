الاتحاد الإفريقي: إطلاق مجموعة دعم لإنجاح المرحلة الانتقالية في مالي

أعلن مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، اليوم الثلاثاء من العاصمة المالية (باماكو)، عن إطلاق مجموعة دعم لإنجاح المرحلة الانتقالية في مالي.وأوضح شرقي، في بيان، أن مجموعة الدعم للمرحلة الانتقالية في مالي يشترك في رئاستها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بمشاركة البلدان المجاورة لمالي وشركاء آخرين.وأكد أن "مالي ستكون مرة أخرى على موعد مع التاريخ وأمام امتحان جديد"، مضيفا أنها "لن تكون وحدها في قيادة المرحلة الانتقالية والتكفل بالتحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية".من جهته قال رئيس الوزراء المالي، مختار وان، الذي ترأس الاجتماع الافتتاحي لمجموعة الدعم، إن "هذه المجموعة تم تشكيلها من قبل شركاء مالي، لا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، من أجل مرافقة سلطات مالي لإنجاح المرحلة الانتقالية".وذكر مختار أن "الأزمة متعددة الأبعاد التي تمر بها مالي منذ سنة 2012 تفاقمت، بسبب أزمة سياسية جديدة تمخضت من الانتخابات الرئاسية لعام 2018، ثم الانتخابات التشريعية لمارس وأبريل 2020" مشيرا إلى التحديات السياسية والأمنية التي تؤثر على مالي والأزمة الصحية المتمثلة في ظهور جائحة (كورونا المستجد- كوفيد 19).يذكر أن هذا اللقاء يهدف إلى تنسيق ومواءمة جهود الشركاء لدعم الحكومة الانتقالية والشعب المالي في إطار الأولويات والإصلاحات الواردة في ميثاق المرحلة الانتقالية.