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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زيادة كبيرة بأسعار الخضروات والفاكهة فى تركيا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:50 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
هدير سند
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تشهد تركيا ارتفاعًا في أسعار الخبز والدقيق والبرغل والأرز والمعكرونة بنحو 5.5 في المئة مقارنة بالشهر السابق، وانخفاض أسعار اللحوم الحمراء بنحو 2.2 في المئة.

وأكدت دراسة عن التضخم في تركيا، أن النفقات الغذائية ارتفعت بنحو 31.6 في المئة خلال العام الأخير، فيما بلغ حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد 3074 ليرة.

وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بنحو 2.1 في المئة، وأسعار السمن والزيوت بنحو 1.8 في المئة.

كما ارتفعت أسعار الفاكهة بنحو 0.7 في المئة، بينما ارتفعت أسعار الخضروات بنحو 17.6 في المئة مقارنة بالشهر السابق.

وشهدت أسعار البقوليات ارتفاعًا بنحو 15.4 في المئة، في حين تراجعت أسعار السلع الغذائية المصنعة الأخرى كالصلصة والزيتون والعسل والشاي وما شابه بنحو 0.3 في المئة.

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