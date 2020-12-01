زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب تشيلى والأرجنتين

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فجر اليوم الثلاثاء، أن مركز الزلزال كان على عمق 148 كيلومترا تحت سطح الأرض.كما قالت الهيئة الأمريكية وهيئة الزلازل التشيلية إن الزلزال وقع في الساعة 19:54 (22:54 بتوقيت جرينتش)، وكان مركزه على بعد حوالي 76 كيلومترا غرب بلدة سان أنطونيو دي لوس كوبريس الأرجنتينية وعلى بعد 85 كيلومترا جنوب شرقي قرية سوكايري التشيلية.ويقع ساحل تشيلي ضمن منطقة الحزام الناري على حوض المحيط الهادئ، التي تتسم بارتفاع معدل النشاط الزلزالي.