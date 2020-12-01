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عالم

حاكم ويسكونسن يصدّق على فوز بايدن فى الولاية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:53 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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صدّق حاكم ولاية يسكونسن الأمريكية توني إيفرز، اليوم، على فوز الديمقراطي جو بايدن بأصوات الولاية في انتخابات الرئاسة.

وقال «إيفرز»، في بيان: «أديت اليوم واجبي في التصديق على نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر، وكما يستلزم قانون الولاية والقانون الاتحادي وقعت على شهادة التصديق على قوائم ناخبي الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كاملًا هاريس».

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