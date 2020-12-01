أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء فى الأسواق اليوم الثلاثاء 1-12-2020
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:17 ص
هبه محمدطباعة
نستعرض لكم فى هذا التقرير أسعار الكتاكيت البلدى والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 1-12-2020، حيث أعلن عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، اليوم الثلاثاء 1-12-2020، عن استقرار أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي في الأسواق، في تقرير يومي يقدم لكم «الدستور» كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة عن أسعار الكتاكيت البلدى والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الإثنين 1-12-2020، والتي تشمل كالتالي: «أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدى - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات».
أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء 1-12-2020:
1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 1-12-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.
2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الثلاثاء 1-12-2020، يتراوح سعر الكتكوت الساسو بالأسواق ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.
3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق الثلاثاء 1-12-2020، يتراوح سعر الكتكوت البلدي بالأسواق من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.
4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الثلاثاء 1-12-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأهالي بالأسواق ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.
5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الثلاثاء 1-12-2020، يتراوح سعر كتكوت الشركات بالأسواق ما بين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.
وأكد عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، على أسعار بيع الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 1-12-2020، وانخفضت بما يتراوح مابين 1.5 إلى 2.5 جنيه، في الشركات الكبرى مثل (الوطنية - القاهرة - الوادي).
وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، اليوم الثلاثاء 1-12-2020، على استقرار أسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدى اليوم الثلاثاء 1-12-2020، وذلك نظرًا إلى أن أسعارها مستقره في الأسواق وفي متناول الجميع.
وفي سياق متصل، شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي بداية من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد، وأسعار الكتاكيت البيضاء الأهالي اليوم الثلاثاء 1-12-2020 بقيمة 8 جنيهات للفرخ الواحد.
أسعار الكتاكيت البلدى والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 1-12-2020
أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء 1-12-2020:
1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 1-12-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.
2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الثلاثاء 1-12-2020، يتراوح سعر الكتكوت الساسو بالأسواق ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.
3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق الثلاثاء 1-12-2020، يتراوح سعر الكتكوت البلدي بالأسواق من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.
4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الثلاثاء 1-12-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأهالي بالأسواق ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.
5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الثلاثاء 1-12-2020، يتراوح سعر كتكوت الشركات بالأسواق ما بين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.
وأكد عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، على أسعار بيع الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 1-12-2020، وانخفضت بما يتراوح مابين 1.5 إلى 2.5 جنيه، في الشركات الكبرى مثل (الوطنية - القاهرة - الوادي).
وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، اليوم الثلاثاء 1-12-2020، على استقرار أسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدى اليوم الثلاثاء 1-12-2020، وذلك نظرًا إلى أن أسعارها مستقره في الأسواق وفي متناول الجميع.
وفي سياق متصل، شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي بداية من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد، وأسعار الكتاكيت البيضاء الأهالي اليوم الثلاثاء 1-12-2020 بقيمة 8 جنيهات للفرخ الواحد.