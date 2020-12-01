أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:49 ص
منة سالمطباعة
يرصد موقع "الدستور"، في هذا التقرير أسعار الذهب مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 1-12-2020، في الأسواق المحلية المصرية حسبما أفادت التقارير الأخيرة للتعاملات الصباحية في الأسواق المصرية.
محليًا، يقدم هذا التقرير سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
على المستوى المحلي، استقرت أسعار الذهب لجميع الأعيرة، قياسًا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، 775جنيهًا للجرام، مع توقعات تغير الأسعار خلال الساعات القادمة.
ورصدت أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 665 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 775جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 886 جنيهًا.
وعلى المستوى العالمي، كشف مجلس الذهب العالمي، أن البنوك المركزية باعت في أغسطس 2020 ذهبا أكثر مما اشترت لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب، مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر، وارتفع الذهب من فوق 1500 دولار بقليل في بداية 2019 إلى مستوى قياسي عند 2072.50 دولار في أوائل اغسطس ثم نزل لحوالي 1900 دولار.
ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.
وتشهد أسعار الذهب منذ بداية نوفمبر الماضي حالة من التذبذب الواضح عالميا بين الارتفاع والهبوط، متأثرة بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.
محليًا، يقدم هذا التقرير سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
على المستوى المحلي، استقرت أسعار الذهب لجميع الأعيرة، قياسًا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، 775جنيهًا للجرام، مع توقعات تغير الأسعار خلال الساعات القادمة.
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-12-2020
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1735 دولارًا.
ورصدت أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 665 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 775جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 886 جنيهًا.
وعلى المستوى العالمي، كشف مجلس الذهب العالمي، أن البنوك المركزية باعت في أغسطس 2020 ذهبا أكثر مما اشترت لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب، مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر، وارتفع الذهب من فوق 1500 دولار بقليل في بداية 2019 إلى مستوى قياسي عند 2072.50 دولار في أوائل اغسطس ثم نزل لحوالي 1900 دولار.
ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.
وتشهد أسعار الذهب منذ بداية نوفمبر الماضي حالة من التذبذب الواضح عالميا بين الارتفاع والهبوط، متأثرة بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.