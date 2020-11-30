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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصومال يستدعى سفيره فى نيروبى ويطالب السفير الكينى بمغادرة البلاد

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:13 م
فرماجو
فرماجو
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استدعت وزارة الخارجية الصومالية سفيرها لدى كينيا محمود أحمد نور ترسن، وطالبت في الوقت ذاته السفير الكيني في مقديشو لوكاس تومبو بمغادرة البلاد.

وقال الأمين الدائم لوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد علي نور، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الصومالية اليوم الإثنين، إن البلاد اتخذت هذا القرار حفاظًا على سيادتها الوطنية.

واتهمت الحكومة الفيدرالية الصومالية، كينيا بممارسة الضغوط على رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام؛ لتنفيذ أجنداتها السياسية وعرقلة الاتفاقية المبرمة بشأن الانتخابات المقبلة، متهمة إياها بخرق الأعراف الدبلوماسية للدول المجاورة.

وشدد المسئول الصومالي على أن بلاده لن تقبل على الإطلاق كل ما يمس سيادتها ويلحق الضرر بأمنها.

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