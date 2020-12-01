رجال المستقبل.. شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين: نكتسب خبرات عظيمة

دينا محمد: منحنى قدرة على إدارة النقاشات

محمد فوزى: تعلمنا الكثير من زيارات الشخصيات العامة

كريمة هلال: عرفنا معلومات استراتيجية عن حروب الجيل الرابع

منال أحمد: التكامل بين مؤسسات الدولة يضمن تحقيق النجاح

تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب، معقل القادة الشباب، تأهيل الشباب للقيادة، وتضم- حاليًا- شباب وفتيات الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة، والتى تشمل ٦٥ متدربًا من ٤١ جهة حكومية، يحصلون على تدريب نظرى لمدة ٩ أشهر، ثم تدريب ميدانى لمدة ٣ أشهر.«الدستور» التقت مجموعة من شباب وفتيات الدفعة الثالثة، الذين أوضحوا أنهم استفادوا من البرنامج، وأن الاحتكاك بشباب من تخصصات مختلفة أثرى تجربتهم الحياتية، وجعلهم جاهزين للقيادة والمشاركة فى بناء مصر.قالت دينا محمد، متدربة من محافظة بورسعيد، متخصصة فى التخطيط والمتابعة، وتعمل فى المحليات، إنها كانت تحلم بالالتحاق بالبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، لأنه صرح عظيم، مشيرة إلى أنها انضمت للدفعة الثالثة منذ ٣ أسابيع، وخلال تلك المدة استفادت بحصيلة معرفية كبيرة. وأضافت «دينا» أن التعامل مع شباب من تخصصات مختلفة خلال التدريب أثرى تجربتها، مشيرة إلى أنها كانت تحتاج إلى مثل هذه الخبرات، لأن طبيعة عملها تتضمن التعامل مع الوزارات المختلفة بشكل مباشر. ولفتت إلى أنها علمت الكثير عن البنوك على سبيل المثال، وهو مجال لم تكن تعرف الكثير عنه فى الماضى، موضحة أن البرنامج يؤهل الشباب ليصبحوا قادة، كل فى مكانه، كما يؤهلهم لإدارة النقاشات والتوصل إلى صيغة تعاون مع الآخر، مهما اختلفت التخصصات.ذكر محمد فوزى حسن، يعمل مدير المكتب الفنى لمحافظ القليوبية، أحد المتدربين فى الدفعة الثالثة ضمن البرنامج، أن سِنه لم تكن مناسبة للالتحاق بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، وحينما علم بأمر البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة لم يتردد فى الالتحاق به، للاستفادة من هذا التدريب.وأضاف «فوزى» أنه تعلم كيف يتميز كفرد دون الاعتماد على التدرج الوظيفى المعتاد، وكيف ينجح كقيادى تنفيذى، مؤكدًا ضرورة أن يسعى جميع الشباب للاستفادة من هذه البرامج التى تُشرّف من يلتحقون بها.وأشار إلى أنهم يطرحون جميع الأسئلة التى تدور فى أذهانهم، ويجدون ردودًا منطقية وسريعة، ويستفيدون بشكل كبير من الشخصيات العامة التى تزورهم، مثل السفير الفرنسى، والنائب العام المستشار حمادة الصاوى، مؤكدًا: «الاحتكاك بتلك الشخصيات علمنا الكثير، فيما يخص سلطات الدولة وتقسيمها ودور كل منها».كشفت كريمة هلال، عضو المكتب الفنى لرئيس قطاع الصحة الأولية والتمريض بوزارة الصحة، عن أنها علمت بأمر البرنامج عن طريق أصدقائها، وقرروا جميعًا التقدم للالتحاق بالبرنامج، لأنها تجربة ثرية ومهمة لكل الشباب.وقالت «كريمة» إن البرنامج ليس خطوة فى طريق الترقى فى العمل، بل هو عبارة عن مجموعة من الخبرات التى من الضرورى أن يكسبها أى شاب ليكون قائدًا فى يوم ما.وأضافت أنها اجتازت اختبارات كثيرة قبل إبلاغها بقبولها ضمن الدفعة الثالثة، وأنها شعرت بسعادة كبيرة حينما علمت بأنها ستكون ضمن هذه المجموعة المميزة من الشباب.وواصلت: «إن لم أتقدم للالتحاق بالبرنامج كان من الممكن أن أقضى حياتى المهنية كاملة دون اكتساب هذا الكم من الخبرات، وأعتبر هذا التدريب إضافة كبيرة لأى شاب مصرى»، مشيرة إلى أن التدريب يتضمن محاضرات فى الأمن القومى، تشمل معلومات استراتيجية مهمة عن حروب الجيل الرابع، ومحاضرات أخرى عن مهارات التواصل مع الآخر، فضلًا عن أن زيارة النائب العام لهم أمدتهم بمعلومات قانونية مهمة.وتابعت: «شعرت بمسئولية كبيرة، وعلى كل شاب أن يشارك فى بناء مستقبل بلده، وأن يسعى لأن يكون إيجابيًا فى مجتمعه، عبر التواصل مع الآخر والتفكير خارج الصندوق».أعربت منال أحمد البربرى، مترجم مجلس النواب، معارة- حاليًا- للعمل بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن سعادتها بالالتحاق بالأكاديمية، مشيرة إلى أنها بعد اجتياز دورات الـ«إم بى إيه»، قررت الالتحاق بالبرنامج لتستفيد بالتدريب وتزيد من معلوماتها، ولكى تشارك فى بناء مصر.وأضافت «منال» أنها تحلم بأن تكون قيادية تنفيذية ناجحة بعد اجتياز البرنامج، الذى يساعدها على معرفة أمور كثيرة تتعلق بالتحول الرقمى والتسويق، متمنية أن تستطيع تقديم أفكار جديدة لخدمة مصر، بالتعاون مع زملائها.وأشارت إلى أن التعاون بين شباب من مختلف المؤسسات يُساعد على تكثيف الجهود لتحقيق مصلحة مصر، عبر التكامل، مؤكدة: «على الشباب أن يتصدى للشائعات، وأن يساعد فى توعية الغير بالحقائق».ولفتت إلى أن زيارة النائب العام كانت مفيدة جدًا لجميع الشباب، وتعلموا خلالها الكثير عن الأمور القانونية، منها عدم استخدام السلطة لتحقيق الأهواء الشخصية، وأن العطاء هو سبب النجاح الحقيقى.مى وهدان: نعلم الآن كيف نساعد بلدناقالت مى وهدان، من أعضاء البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، تعمل مسئول الائتمان بالبنك الأهلى، إنها من خريجى الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، وحرصت على التقدم للالتحاق بالبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين، لتستفيد بشكل أكبر.وأضافت «مى»: «فى هذا البرنامج ندرس الإدارة بشكل أكثر تخصصًا، ما يزيدنا خبرة ووعيًا بكيفية مساعدة بلادنا»، مشيرة إلى أنها استفادت الكثير من دورات أكاديمية ناصر العسكرية.ولفتت إلى أنها شعرت بسعادة بالغة حينما التقت شخصيات عامة، وأتيح لها طرح جميع الأسئلة التى تدور فى ذهنها.