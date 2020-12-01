تستمر عمليات البحث حول بوابة الحكومة المصرية.. خدمات نيابات المرور الإلكترونية، محركات البحث، خلال الساعات الماضية حول معرفة نيابات المرور، حيث قدمت وزارة الداخلية المصرية، طرق للاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل إلكتروني، في ظل تطوير منظومة خدمات المرور في مصر ورفع كفائتها، وكذلك حرصًا على صحة المواطنين من التكدس والازدحام في المكاتب المرورية، لمواجهة أزمة كورونا المستجدة التي اجتاحت العالم وراح ضحيتها الآلاف حول العالم.





من جانبها، قامت وزارة الداخلية بتدشين موقع مخالفات المرور حتى يستطيع المواطن الاستعلام عن نيابات المرور في مصر بصورة صحيحة عبر موقع مخالفات نيابات المرور عبر بوابة الحكومة المصرية التي تقدم ما يزيد عن 70 خدمة إلكترونية، برقم اللوحة المرورية أو رخصة السيارة أو برقم رخصة القيادة وأيضًا برقم المخالفة.





بوابة الحكومة المصرية.. خدمات نيابات المرور الألكترونية

ويمكن لمن يرغب في معرفة خدمات نيابات المرور الإلكترونية تسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال الآتي: من هنا

- اختيار خدمات نيابات المرور، ثم الضغط على خدمة مخالفات رخص المركبات.

- يقوم المواطن بكتابة رقم اللوحة الخاص بسيارة المراد الاستعلام عنها.

- اختيار اسم المحافظة ونوع ترخيص السيارة.

- إرسال رسالة بنوع المخالفة.





ويجب مراعاه شكل اللوحة المرورية إذا كانت حروف وأرقام أو أرقام فقط وكتابة المدون عليها كما هي مثبتة في الرخصة، وفي الحالة الثانية يراعي المستعلم كتابة الرقم وحل الترخيص ونوعه إن كان ملاكي أو نقل ثقيل أو دراجة نارية.

دفع مخالفات المرور الإلكترونية

يتيح موقع مخالفات المرور التابع لوزارة الداخلية المصرية، طرق دفع مخالفات المرور الإلكترونية، إضافة إلى مخالفات رخصة السيارة، دون الخروج من المنازل بطريقة سهلة وميسرة لكافة السائقين داخل محافظات جمهورية مصر العربية، ومن أهم تلك الطرق: السداد عبر مكاتب البريد المختلفة والمنتشرة في أرجاء الجمهورية. السداد عبر خدمة فوري الإلكترونية.



