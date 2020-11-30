رئيس النيجر يبحث مع وزير خارجية السودان تطوير العلاقات الثنائية

بحث محمدو يوسفو رئيس جمهورية النيجر مع وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، اليوم الاثنين في نيامي، سُبل ترقية وتطوير العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين، لاسيما في مجالات الأمن والزراعة والرعي والثروة الحيوانية والسياحة والطاقة والهجرة.وذكرت وزارة الخارجية السودانية- في بيان- أن رئيس النيجر أبدى تجاوبا مع مقترح وزير الخارجية السوداني بشأن رفع التمثيل الدبلوماسي للنيجر في السودان لمستوى سفير.وعلى صعيد آخر، طلب رئيس النيجر تسريع مصادقة السودان على اتفاقية التجارة الحرة القارية، التي من شأنها تعزيز التكامل الإفريقي ودفع عجلة التنمية والقضاء على الفقر والهجرة غير الشرعية، ووعد وزير خارجية السودان بالمتابعة مع الجهات المختصة لإكمال مصادقة السودان على الاتفاقية.وكان وزير خارجية السودان قد ترأس وفد بلاده في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد في نيامي يومي 27 و28 نوفمبر الجاري.