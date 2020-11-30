الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع 0.64%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي، كبرى أسواق الأسهم الباكستانية، جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.64% أي ما يعادل 261 نقطة، وأقفل عند مستوى 41068 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 184.486.424 سهمًا تم تداولها على أسهم 344 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 200 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 128 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة.