ما دور إشارات السكة الحديد في حركة القطارات؟

خطة التطوير

شركات عالمية تشارك في التطوير

كيف تتم عملية تطوير الإشارات؟

عشرات الحوادث وقعت في مصر راح ضحيتها المئات من ركاب القطارات، وكان السبب الرئيسي في أغلبها خلل إشارات السكة الحديد التي تسببت في تصادم العربات، لذا كان تطوير هذه الإشارات هو هدف رئيسي للحكومة في خطة التطوير لوسائل النقل جميعها.«الدستور» عرضت القصة الكاملة لتطوير إشارات السكة الحديد مع دخول برج قليوب والمنطقة الأوتوماتيكية بين قليوب وقها في الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات.في 2016 وضعت وزارة النقل خطة تهدف إلى تنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول إجمالي يصل إلى نحو 1800 كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديد، وذلك بتقليل تدخل العنصر البشري لزيادة معدلات الأمان والسلامة أثناء مسير القطارات، وبالتالي تقليل الحوادث الناجمة عن هذه الأخطاء.إشارات السكة الحديد هى مجموعة من الترتيبات القائمة على طول خط السكك الحديدية ومحطاتها في شكل رموز وتأليفات وألوان مختلفة، تعطي سائقي القطار إرشادات إلزامية لا يستغنى عنها لضمان سلامة المرور على هذه السكك، كما تساعده على التصرف السليم الذي يستوجبه للمسير أثناء وجود أي طارئ.يتم تنفيذ المشروع على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه، ويهدف إلى تطوير 19 برجًا رئيسيًا و15 برجًا ثانويًا و80 مزلقانًا، وبلغت نسبة التنفيذ حسب تصريحات وزير النقل 75٪؜، وتم حتى الآن، دخول 10 أبراج رئيسية الخدمة وهي قويسنا وبركة السبع وكفر الزيات وايتاي البارود ودمنهور وابوحمص وطوخ وسندنهور وكفر الدوار وقها، و10 أبراج ثانوية، و52 مزلقانًا، إضافة إلى دخول برج قليوب والمنطقة الأوتوماتيكية بين قليوب وقها في الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات أمس الأحد.تنفذ بعض الشركات العالمية الكبرى في عملية تطوير نظم الإشارات ومنها شركة تاليس العالمية التي تتولى تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم، وفي يونيه الماضي انتهت الشركة من إدخال ( 9) أبراج إشارات رئيسية في الخدمة هي (قويسنا –بركه السبع- ايتاي البارود- كفر الزيات - ابو حمص – طوخ – سندنهور- كفر الدوار – قها ) ودخول ( 4) أبراج إشارات ثانوية في الخدمة، كما تطور نفس الشركة نظم التحكم لعدد 45 مزلقان، خط أسيوط نجع حمادي بطول 181 كم، حيث تم دخول برج اشارات جزيرة شندويل الخدمة والذي يتحكم في مسافة بطول 12 كم وجاري العمل ببرج المراغة ( نسبة تنفيذ88%).وتنفذ شركة الستوم العالمية تطوير نظم الإشارات على خط بني سويف أسيوط بطول 250 كم التي انتهت من 4 ابراج اشارات التشغيل وهى: (أبوقرقاص، مغاغة، الروضة، وبني مزار) بكهربة إشارات بطول 50 كم وتشغيل 18 مزلقان أوتوماتكيا.يتم خلال عملية تطوير وتحديث نظم الإشارات استبدال النظام الحالي للإشارات بآخر إلكتروني حديث، حتى تتمكن السكة الحديد من زيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، إضافة إلى متابعة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.