تجديد حبس عاطل متهم بسرقة حضانة في حدائق القبة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة إحدى الحضانات بدائرة القسم.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بضبط عاطل "له معلومات جنائية"، عقب قيامه بارتكاب واقعة كسر نافذة إحدى الحضانات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وسرقة (شاشة عرض، جهاز تابلت).وبمواجهة المتهم باعتراف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة"، وأرشد عن المسروقات بمسكنه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.