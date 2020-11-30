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حوادث

بلاغ للنائب العام يتهم «فتاة سقارة» بإهانة التاريخ

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:29 م
فتاة سقارة
فتاة سقارة
حسام التمساح
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تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ضد سلمى الشيمي، والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة سقارة»، يُطالب فيه بالتحقيق معها، وإحالتها للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامها بتشويه الحضارة وإهانة التاريخ الفرعوني، بالتصوير بملابس فرعونية مثيرة ومزعجة بمنطقة سقارة الأثرية.

وقال «فرحات» في بلاغه: «خرجت علينا المشكو في حقها بعدة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حسابها المتاح للعامة بالفيس بوك والمعنون باسم (Salma Elshimy)، وهى بملابس فرعونية، بصور مثيرة ومزعجة في منطقة سقارة».

وأضاف: «وتبين من خلال المتابعة أن الصور حقيقية، بالفعل للمشكو في حقها التي تعمل عارضة أزياء على حد وصفها لنفسها عبر حسابتها، الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي».

وتابع: «وتسبب في إحالة من سمح لها بالتقاط تلك الصورة بتلك المنطقة، وبهذه الكيفية التي هى تشويه للحضارة وإهانة لتاريخنا الفرعوني العظيم، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها والتحقيق معهم، لما ارتكبته بمعرفتهم من نشر تلك الصور التي أثارت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وشنوا هجومًا على واقعة تصوير المثيرة والفاضحة، معتبرين أن ذلك تشويها لأماكن أثرية عظيمة يأتى إليها الزائرون من جميع أنحاء العالم، وجاءت معظم التعليقات تنادي بضرورة معاقبة كل من تسبب وسهل التصوير».

وانتهى: «بناء عليه، ألتمس من عدلكم بعد الاطلاع على البلاغ ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة، طي البلاغ، سرعة التحقيق في الواقعة وإحالة المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية».

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