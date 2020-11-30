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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض «رؤى» للفنان تيسير حامد الأربعاء

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:24 م
معرض رؤى
معرض رؤى
إيمان عادل - آلاء حسن
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يفتتح الدكتور والفنان التشكيلي خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض"رؤى" للفنان تيسير حامد، يوم الأربعاء المقبل 2 ديسمبر، في تمام السابعة مساءً، بقاعة أحمد صبري بمركز الجزيرة للفنون، 1 ش الشيخ المرصفي بالزمالك.

يستمر المعرض حتى 12 ديسمبر ويستقبل الجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الساعة الثانية ظهرًا، ومن الساعة 5 مساءً إلى الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

ولد تيسير حامد في القاهرة عام 1955 وتخرج في كلية الفنون التطبيقية عام 1978، شارك في العديد من المعارض الجماعية والفردية في مصر وخارجها منها المعرض القومي العام للفنون التشكيلية في دورتيه 31 و34 ومعرض أبيض وأسود بدار الأوبرا المصرية، كما أقام معرضًا خاصًا بمتحف سعد الخادم وعفت ناجي وآخر في قاعة الباب بدار الأوبرا المصرية وكذا في كلية الفنون التطبيقية.

المتأمل في لوحات حامد يرى تأثره الشديد بالنسيج المكثف للثقافة والفلكلور المصري كمكون للوحاته مستخدمًا خامات متعددة ومتنوعة؛ لإظهارها مثل الألوان الزيتية والمائية والأكريليك أحيانًا على سطح القماش أو الورق.

وشارك في معارض جماعية متعددة بقاعة أوبونتو. حصل تيسير حامد على جائزة دبي الثقافية للإبداع في الفنون التشكيلية وجائزة مركز التصميم والموضة. وللفنان مقتنيات بمتحف الفن الحديث بمصر ومقتنيات خاصة بتطوير مطار المدينة المنورة الدولي بالمملكة العربية السعودية ولدى أفراد في العديد من البلدان.

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