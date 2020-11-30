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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن من سنة لـ7 سنوات للمتهمين بـ«أحداث مجلس الوزراء»

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:21 م
أحداث مجلس الوزراء
أحداث مجلس الوزراء
عادل عبد العال
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قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الإثنين، بمعاقبة 12 متهمًا فى قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»- بالسجن من سنة للسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي ومصطفى ذكري وكيل النائب العام، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طره، وبسكرتارية طارق فتحي.

والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم هم كل من: محمد قناوي عفان عثمان "حدث"، وخلف الله السيد حسن عوض وياسر محمد محمود محمد وميكسيموس بولس عبدالملاك ومصطفى كامل عبدالمجيد الدردير، وأحمد كامل عبدالمجيد الدردير وأحمد سمير سعد فضل النجار، والمتهمة رقم 182 بأمر الإحالة والتي تدعى سارة جمال السيد والاسم الصحيح سامية "مفرج عنها"، وطارق شمس الدين أحمد وحسام محمد علي عبدالرحمن "حدث" ومحمد صالح سعيد عبد ربه شعلان "مفرج عنه"، وإسلام عادل علي محمد، والصادر ضدهم جميعًا حكم غيابي بالسجن المؤبد.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

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