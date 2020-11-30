الكرملين: لا خلافات كبيرة مع أوبك

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إنه لا توجد نفس الخلافات القوية بين روسيا وأوبك كما كان الوضع في أوائل 2020، وذلك فيما يبحث كبار منتجى النفط مستقبل اتفاقهم الخاص بتخفيضات الإنتاج.وكانت المباحثات النفطية قد انهارت بداية في مارس عندما أخفقت روسيا والسعودية، العضو الرئيسي في أوبك، في الاتفاق على كميات التخفيض، لكن تم التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف، وذلك في أبريل.وقال بيسكوف أيضا إن الرئيس فلاديمير بوتين لا ينوي الاتصال بالقيادة السعودية قبل اجتماع «أوبك+» المقرر غدا الثلاثاء.