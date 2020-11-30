تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الإثنين

شهدت أغلب مؤشرات البورصة المصرية، تراجعًا، في مستهل التعاملات خلال جلسة التداول اليوم الإثنين،، في ظل استمرار عمليات البيع الموسعة من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين على أغلبية أسهم السوق.وتراجع المؤشر الرئيسي «إي جي إكس30» بنسبة 36. 0%، بما يعادل 40 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 10969 نقطة، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا «إي جي إكس 100 متساوى الأوزان» بنسبة 1. 0%، بما يعادل 3 نقاط خسارة، ليصل إلى مستوى 2977 نقطة، وسط تداولات متوسطة، بلغت قيمتها 209.5 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 106 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 7.2 ألف صفقة بيع وشراء.