اليوم.. توزيع جوائز مسابقة «مواهب وقدرات» للوافدين من طلاب الأزهر

يقيم الأزهر الشريف، اليوم 30 نوفمبر، حفل توزيع جوائز المسابقة الكبرى «مواهب وقدرات للطلاب الوافدين»، بعد قليل.يأتي ذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد المحرصاوي، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، ورئيس قطاع المعاهد الشيخ صالح عباس، وعدد من قيادات الأزهر الشريف.وكان مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، أعلن نتيجة مسابقات «مواهب وقدرات» في موسمها الأول 2020م، تحت شعار «تنوع وتعايش»، لجميع الطلاب الوافدين المقيدين بالأزهر الشريف بمختلف مراحلهم التعليمية «معاهد – وطلاب جامعة الأزهر – وطلاب الدراسات العليا»، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والجهود التي يبذلها المركز برئاسة الدكتورة نهلة الصعيدي عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، في دعم وتطوير وتنمية المهارات الممتازة للطلاب والأفكار الإبداعية والمواهب الفذة الخلاقة، وإعداد أجيال من الوافدين قادرين على فتح آفاق جديدة ورسم مستقبل مشرق للعالم أجمع.