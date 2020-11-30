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الكرازة

مطران الروم الأرثوذكس يترأس صلاة القداس بكنيسة رؤساء الملائكة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:17 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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ترأس الأنبا نيقولا، مطران طنطا للروم الأرثوذكس؛ صلاة القداس الإلهي في كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر بالقاهرة.

وبدأت طائفة الروم الأرثوذكس بمصر؛ صوم الميلاد المجيد والذي يستمر حتى 25 ديسمبر المقبل.

وقال الأنبا نيقولا، مطران طنطا للروم الأرثوذكس، إنه خلال صوم الميلاد يسمح فيه بتناول السمك عدا يومي الأربعاء والجمعة؛ وذلك حتى عيد القديس اسبيريدون يوم 12 ديسمبر.

وكشف مطران طنطا للروم الأرثوذكس الاختلاف في مدة صوم عيد الميلاد والاحتفال بعيد الميلاد المجيد بين الكنائس.

وقال مطران طنطا في تصريحات له: إن كنيسة الروم الأرثوذكس مدة الصوم أربعين يومًا، بدءًا من الخامس عشر من شهر نوفمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر؛ الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.

وتابع: أن كنيسة الروم الكاثوليك اختصرته وجعلت مدته خمسة عشر يومًا، بدءًا من العاشر من شهر ديسمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر؛ والاحتفال بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.

وواصل مطران طنطا للروم الأرثوذكس: أن كنيسة السريان الأرثوذكس اختصرت صوم الميلاد وجعلت مدته خمسة وعشرين يومًا، بدءًا من الأول من شهر ديسمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر؛ والاحتفال بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.

وتابع: أن الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية حافظت على مدة الأربعين يومًا بدءًا من السادس والعشرين من نوفمبر حتى الخامس من يناير، الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في السادس من شهر يناير.

وتابع: أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حافظت على مدة الصوم الأربعين يومًا مع إضافة ثلاث أيام لصوم حادثة نقل جبل المقطم بذلك تكون مدة الصوم 43 يوما بدءًا من 25 نوفمبر وحتى 6 يناير على أن يكون الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في 7 يناير، مضيفًا: أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعتمد في تقويها على الأشهر القبطية، وليس على التقويم الغريغوري أو التقويم اليولياني.

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