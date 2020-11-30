«الزراعة»: النباتات أصبحت مهددة بسبب تغير المناخ

قال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن صحة النباتات أصبحت مهددة بشكل متزايد، إذ أن المناخ قد تغير في الأنظمة البيئية ويمكن لأفات أن تظهر، ووعليه يجب منعها مع الأمراض النباتية ونتصدى لها بطريقة صديقة للبيئة.وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أهمية تجنب المواد السامة عند التعامل مع الآفات، نظرا لأضرارها على البيئة، والاعتماد على الكائنات العضوية المفيدة والحيوانات التي تعتمد على النبات.