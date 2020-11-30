تحديد موعد وشروط التقدم لامتحانات أبناء المصريين بالسعودية

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، أن المكتب الثقافي التعليمي المصري بالمملكة برئاسة الدكتور عمرو عمران أعلن عن بدء استلام ملفات التقدم لامتحانات (أبناء المصريين بالخارج) تربية وتعليم والأزهر الشريف بمكتبي الرياض وجدة اعتبارًا من يوم الأحد 29 نوفمبر 2020 إلى يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 ويشترط حجز موعد مسبقًا من على الموقع الرسمي للمكتب الثقافي المصري بالرياض www.ecbrsa.edu.eg، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار جائحة كورونا والأخذ بالإجراءات الاحترازية.وأضاف "حنفي"، في تصريح له، أن الدكتور عمرو عمران، الملحق الثقافي بالسعودية، سوف يحدد مواعيد مأموريات أعضاء المكتب الثقافي للمناطق التابعة لمكتب الرياض وجدة لاستلام ملفات التقدم من أولياء الأمور في وقت لاحق.وأوضح عادل حنفي، أنه بقدوم الملحق الثقافي ورئيس البعثة التعليمية الدكتور عمرو عمران للمملكة العربية السعودية، أصبح للمكتب الثقافي دور واضح من اللحظة الأولى من ناحية اهتمام الملحق الثقافي بجوار الجانب التعليمي بالنواحي العلمية، حيث بدأ منذ أيام بزيارة لهيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية والمكتب الثقافي المصري بالسعودية ضمن سبل التعاون في المجالات التربية والعلمية والثقافية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما ينتوي الملحق الثقافي رئيس البعثة التعليمية الدكتور عمرو عمران خلال الأيام القادمة بزيارة عدد من الجامعات ومراكز البحوث العلمية بالرياض وباقي مدن المملكة.وأكد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، أنه بدى واضحًا أيضًا اهتمام الملحق الثقافي المصرية بالسعودية بالنواحي الثقافية بعمل أول نشاط ثقافي منذ أيام بعمل أمسية شعرية تحت مسمى "لقاء الأشقة" بحضور شعراء مصريين وسعوديين وسودانيين، على أن تتوالى الأنشطة الثقافية وفقًا لجدول محدد طول السنة، مشيرًا إلى أنه من ضمن أولويات المكتب الثقافي أن يكون التعامل مع المكتب إلكترونيًا لمواكبة تطور العصر خلال الفترة المقبلة.