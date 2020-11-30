رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحديد موعد وشروط التقدم لامتحانات أبناء المصريين بالسعودية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:11 ص
امتحانات أبناء المصريين
امتحانات أبناء المصريين بالسعودية
ريم محمود
طباعة
قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، أن المكتب الثقافي التعليمي المصري بالمملكة برئاسة الدكتور عمرو عمران أعلن عن بدء استلام ملفات التقدم لامتحانات (أبناء المصريين بالخارج) تربية وتعليم والأزهر الشريف بمكتبي الرياض وجدة اعتبارًا من يوم الأحد 29 نوفمبر 2020 إلى يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 ويشترط حجز موعد مسبقًا من على الموقع الرسمي للمكتب الثقافي المصري بالرياض www.ecbrsa.edu.eg، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار جائحة كورونا والأخذ بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف "حنفي"، في تصريح له، أن الدكتور عمرو عمران، الملحق الثقافي بالسعودية، سوف يحدد مواعيد مأموريات أعضاء المكتب الثقافي للمناطق التابعة لمكتب الرياض وجدة لاستلام ملفات التقدم من أولياء الأمور في وقت لاحق.

وأوضح عادل حنفي، أنه بقدوم الملحق الثقافي ورئيس البعثة التعليمية الدكتور عمرو عمران للمملكة العربية السعودية، أصبح للمكتب الثقافي دور واضح من اللحظة الأولى من ناحية اهتمام الملحق الثقافي بجوار الجانب التعليمي بالنواحي العلمية، حيث بدأ منذ أيام بزيارة لهيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية والمكتب الثقافي المصري بالسعودية ضمن سبل التعاون في المجالات التربية والعلمية والثقافية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما ينتوي الملحق الثقافي رئيس البعثة التعليمية الدكتور عمرو عمران خلال الأيام القادمة بزيارة عدد من الجامعات ومراكز البحوث العلمية بالرياض وباقي مدن المملكة.

وأكد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، أنه بدى واضحًا أيضًا اهتمام الملحق الثقافي المصرية بالسعودية بالنواحي الثقافية بعمل أول نشاط ثقافي منذ أيام بعمل أمسية شعرية تحت مسمى "لقاء الأشقة" بحضور شعراء مصريين وسعوديين وسودانيين، على أن تتوالى الأنشطة الثقافية وفقًا لجدول محدد طول السنة، مشيرًا إلى أنه من ضمن أولويات المكتب الثقافي أن يكون التعامل مع المكتب إلكترونيًا لمواكبة تطور العصر خلال الفترة المقبلة.

موضوعات متعلقة

إبراهيم عيسى: من ينادي بالخلافة عليه مراجعة مفهومه عن الوطنية

«فيديو الكلب».. ضبط عدد من المتهمين بالتنمر على شيكابالا في الأقصر

بكاء أمير مرتضى بعد علمه بقرار «الرياضة».. واستقالته من الزمالك

«تاج الدين» يبشِّر المصريين: توفير لقاح كورونا فور اعتماده

الصور

image description

ننشر نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مدارس دمياط

image description

تصدير 824 حاوية فواكه وخضروات لـ5 دول عبر ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

image description

ضبط 11 مليون قرص مخدر قبل تهريبها بدمياط

image description

ضبط آلاف الأدوية غير المرخصة بدمياط

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف مجلس الزمالك.. ولجنة مؤقتة لإدارة النادي

السيرة الذاتية للمستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك الجديد

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد حل مجلس الزمالك

إبراهيم عيسى: من ينادي بالخلافة عليه مراجعة مفهومه عن الوطنية

إنفوجراف

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

7 التزامات على الجمعيات الأهلية (انفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 30-11-2020

نابولى الإيطالى يكرم مارادونا برباعية فى شباك روما (فيديو)

«مباركة» يحصد جائزة المهرجان المغاربى للفيلم

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء اليوم الإثنين 30-11-2020

أيام زمان

مأساة سعاد حسنى (4): كيف أنقذ محمد عبدالوهاب السندريلا فى فيلم «حسن ونعيمة»؟

قصة تعصب عبدالحليم حافظ مع تشجيع النادى الأهلى

فنان شهير قاطع النادي الأهلي بسبب عامل لا يغسل يديه

«عمل الدور كما تخيلته».. لماذا أشاد نجيب محفوظ بالفنان محمد رضا؟

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الحليم».. يؤخر العقاب لأنه يحبك حتى تعود وتتوب
د.أحمد الخميسى
ملف الوحدة الوطنية
ماجد حبته
حافظ «مش فاهم» الميرازى!
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: ما تعلاش عن الحاجب
المزيد

الثقافة

فاطمة الحصي: الأمراض الثقافية شوّهت الوسط الثقافي (حوار)

أمهات الأدباء 5| والدة جبران خليل جبران: أنقذته من التشرد في طفولته

عبدالحميد: «ما بعد كورونا» يدعم المبدعين فى مواجهة فقدان اليقين

أحمد الشهاوي: أهديت ديواني لابني أملًا أن يمنحه بعض السعادة